Какие проблемы стоят перед совершенной культурой России ? привести три примера
Обществознание
Какие проблемы стоят перед совершенной культурой России ? привести три примера
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первый пример: засилие России эмигрантами. В Россию стремятся попасть как можно больше выходцев из Средней Азии и Китая, и это не секрет. Из-за эмигрантов, которые привносят свою культуру в Россию, они тем самым разбавляют саму культуру Российскую. Второй пример: Российская власть, хоть и поддерживает культуру, но не должным образом. Музеи, театры и тому подобные объекты культуры, в основном строятся в европейской части России. Третий пример: сами люди. Большинство населения России самому не интересна культура и история своего государства, что конечно плохо сказывается на Российскую культуру.
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