Исправьте ошибки.Пожалуйста.Рыбаки разполажылсь на бирегу рики. В октибре за туманами гдето затирялось недавнее лето. Мы долго проберались сквось трущебу. Лудшим подарком на день рождение была книга. Прозьба преехать пораньше. ...

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Исправьте ошибки.Пожалуйста.Рыбаки разполажылсь на бирегу рики. В октибре за туманами гдето затирялось недавнее лето. Мы долго проберались сквось трущебу. Лудшим подарком на день рождение была книга. Прозьба преехать пораньше. Хорошая дикцыя некогда неповредит. Вскачить на подножку трамвая. Подранять челку. Пологатся только на себя. Маленький отросток вытинулся за ниделю. Премерить друзей. БОЛЬШЕ ВСЕГО ИНТЕРЕСУЕТ СЛОВА-рождение, трущеба, вскачить, подравнять ПОЖАЛУЙСТА, Посчитайте кол-во ошибок. И напишите

Автор: Гость