Исправьте ошибки.Пожалуйста.Рыбаки разполажылсь на бирегу рики. В октибре за туманами гдето затирялось недавнее лето. Мы долго проберались сквось трущебу. Лудшим подарком на день рождение была книга. Прозьба преехать пораньше. ...

Русский язык
Исправьте ошибки.Пожалуйста.Рыбаки разполажылсь на бирегу рики. В октибре за туманами гдето затирялось недавнее лето. Мы долго проберались сквось трущебу. Лудшим подарком на день рождение была книга. Прозьба преехать пораньше. Хорошая дикцыя некогда неповредит. Вскачить на подножку трамвая. Подранять челку. Пологатся только на себя. Маленький отросток вытинулся за ниделю. Премерить друзей. БОЛЬШЕ ВСЕГО ИНТЕРЕСУЕТ СЛОВА-рождение, трущеба, вскачить, подравнять ПОЖАЛУЙСТА, Посчитайте кол-во ошибок. И напишите
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Расположились, берегу реки,октябре,где  то ,затерялось,пробирались,сквозь ,лучшим, рождения,просьба приехать,дикция никогда не повредит, вскочить, подровнять, полагаться,вытянулся за неделю,примерить, трущоба
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите пожалуйста!!! cos x - sin 3x=cos 5x
Ответить
Математика
Реши уровнение(5376-α)-3877=904
Ответить
Русский язык
Укажите слово в котором 2 звук гласный фломастер пенал учебник азбука
Ответить
Русский язык
Помогите написать сочинение на тему:вид из окна зимой
Ответить
Обществознание
Какие проблемы стоят перед совершенной культурой России ? привести три примера
Ответить