Задача. Букет роз в 3 раза дороже букета гвоздик.За букет роз заплатили на 50 руб. бо??ьше чем за букет гвоздик. Сколько букетов роз можно купить на 70 руб. Помогите пожайлуста решить

Математика
Задача. Букет роз в 3 раза дороже букета гвоздик.За букет роз заплатили на 50 руб. бо??ьше чем за букет гвоздик. Сколько букетов роз можно купить на 70 руб. Помогите пожайлуста решить
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 50:2=25(б.)- стоят гвоздики. 2)25·3=75(р.)- стоит букет роз. Ответ: покупатели не смогут купить ни 1 букет роз.
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