Задача. Букет роз в 3 раза дороже букета гвоздик.За букет роз заплатили на 50 руб. бо??ьше чем за букет гвоздик. Сколько букетов роз можно купить на 70 руб. Помогите пожайлуста решить

Математика

Задача. Букет роз в 3 раза дороже букета гвоздик.За букет роз заплатили на 50 руб. бо??ьше чем за букет гвоздик. Сколько букетов роз можно купить на 70 руб. Помогите пожайлуста решить

Автор: Гость