Задача для теста? 1)Чему равна площадь парка прямоугольной формы,ширина которого 8 м, а длина 12 м? 96 м, 72 м, 80 м? 2) На площадь прямоугольной формы приклеили 112 плиток кафеля . На одну сторону в ряд поместилось 8 плиток ка...

Математика
Задача для теста? 1)Чему равна площадь парка прямоугольной формы,ширина которого 8 м, а длина 12 м? 96 м, 72 м, 80 м? 2) На площадь прямоугольной формы приклеили 112 плиток кафеля . На одну сторону в ряд поместилось 8 плиток кафеля.Сколько плиток кафеля на другой стороне? 12, 14, 48.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 96_) 8*12=96 вот такой ответ
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
12+3 × (х-1)=0 1-5 × (2-3х)=6
Ответить
Русский язык
Прочитайте фрагмент из "Дневника фокса Микки" Саши Чёрного найдите личные местоимения. Скажите, кто "прячется" за местоимением Я. Как вы об этом до...
Ответить
Английский язык
Сделайте пожалуйста перевод текста и если можно напишите как он правильно читает??я
Ответить
Математика
Номер 7 . Помогите плизззззз
Ответить
Математика
Таня истратила две третьих в денег на покупку cidesco своей любимой группы Сколько денег было у Тани если сд диск стрил 160 рублей
Ответить