Задача для теста? 1)Чему равна площадь парка прямоугольной формы,ширина которого 8 м, а длина 12 м? 96 м, 72 м, 80 м? 2) На площадь прямоугольной формы приклеили 112 плиток кафеля . На одну сторону в ряд поместилось 8 плиток ка...

Математика

Задача для теста? 1)Чему равна площадь парка прямоугольной формы,ширина которого 8 м, а длина 12 м? 96 м, 72 м, 80 м? 2) На площадь прямоугольной формы приклеили 112 плиток кафеля . На одну сторону в ряд поместилось 8 плиток кафеля.Сколько плиток кафеля на другой стороне? 12, 14, 48.

Автор: Гость