Задача для теста? 1)Чему равна площадь парка прямоугольной формы,ширина которого 8 м, а длина 12 м? 96 м, 72 м, 80 м? 2) На площадь прямоугольной формы приклеили 112 плиток кафеля . На одну сторону в ряд поместилось 8 плиток ка...
Математика
Задача для теста? 1)Чему равна площадь парка прямоугольной формы,ширина которого 8 м, а длина 12 м? 96 м, 72 м, 80 м? 2) На площадь прямоугольной формы приклеили 112 плиток кафеля . На одну сторону в ряд поместилось 8 плиток кафеля.Сколько плиток кафеля на другой стороне? 12, 14, 48.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
96_) 8*12=96 вот такой ответ
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
Прочитайте фрагмент из "Дневника фокса Микки" Саши Чёрного найдите личные местоимения. Скажите, кто "прячется" за местоимением Я. Как вы об этом до...
Английский язык
Математика