Задача для теста ?1)Чему равна площадь сада квадратной формы ,если периметр её равен 32 м ? 18 м 36 м 64 м ? 2 Периметр прямоугольника со стороной 16 см равен 48 см . Чему равна площадь этого прямоугольника ? 64 см, 128 см, 32 ...

Математика

Задача для теста ?1)Чему равна площадь сада квадратной формы ,если периметр её равен 32 м ? 18 м 36 м 64 м ? 2 Периметр прямоугольника со стороной 16 см равен 48 см . Чему равна площадь этого прямоугольника ? 64 см, 128 см, 32 см? 3) На площадь прямоугольной формы приклеили 112 плиток кафеля . На одну сторону в ряд поместилось 8 плиток кафеля. Cколько плиток кафеля на другой стороне? 12, 14, 48 ?

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