Задача для теста ?1)Чему равна площадь сада квадратной формы ,если периметр её равен 32 м ? 18 м 36 м 64 м ? 2 Периметр прямоугольника со стороной 16 см равен 48 см . Чему равна площадь этого прямоугольника ? 64 см, 128 см, 32 ...
Математика
Задача для теста ?1)Чему равна площадь сада квадратной формы ,если периметр её равен 32 м ? 18 м 36 м 64 м ? 2 Периметр прямоугольника со стороной 16 см равен 48 см . Чему равна площадь этого прямоугольника ? 64 см, 128 см, 32 см? 3) На площадь прямоугольной формы приклеили 112 плиток кафеля . На одну сторону в ряд поместилось 8 плиток кафеля. Cколько плиток кафеля на другой стороне? 12, 14, 48 ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) периметр квадрата=4х=32 сторона равна 8 отсюда площадь =8х8=64 см2) периметр прям-ка= 2(16+х)=48 отсюда вторая сторона = 8 см площадь = 16х8=128 см3)112 здесь площадь получается одна сторона - 8 вторая сторона 112:8=14
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