Помогите с русс.яз Если вы вид...те, что молния ударила в дерево и оно сл...малось, в?? (не)нуждаетесь в каких(либо) связу...щих средствах между этими явлениями, так как пр...чина и следствие даны наглядно.

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Помогите с русс.яз Если вы вид...те, что молния ударила в дерево и оно сл...малось, в?? (не)нуждаетесь в каких(либо) связу...щих средствах между этими явлениями, так как пр...чина и следствие даны наглядно.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Если вы видите, что молния ударила в дерево и оно сломалось, вы не нуждаетесь в каких-либо связующих средствах между этими явлениями, так как причина и следствие даны наглядно.
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