Помогите с русс.яз Если вы вид...те, что молния ударила в дерево и оно сл...малось, в?? (не)нуждаетесь в каких(либо) связу...щих средствах между этими явлениями, так как пр...чина и следствие даны наглядно.

Русский язык

Помогите с русс.яз Если вы вид...те, что молния ударила в дерево и оно сл...малось, в?? (не)нуждаетесь в каких(либо) связу...щих средствах между этими явлениями, так как пр...чина и следствие даны наглядно.

Автор: Гость