ПОМОГИТЕ даю 25 балов. Напишите сочинение по картинки. Здесь нет картинки. Но я скажу что там нарисована. Там нарисован пациент и медик. Пациент лежит на кровате и медик что то говорит. Медик женщина. А пациент мужчина. Пожалу...

Қазақ тiлi
ПОМОГИТЕ даю 25 балов. Напишите сочинение по картинки. Здесь нет картинки. Но я скажу что там нарисована. Там нарисован пациент и медик. Пациент лежит на кровате и медик что то говорит. Медик женщина. А пациент мужчина. Пожалуйста на пишите грамотно сочинение. Умоляю.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Бугин медбикеге бир адам келди. Ол ауыр сыркаттанып журды. Медбике ол адамды тексерип, сыркат неден болганын айтты. Медбике ар-турлы дарилерди жазып берди. 2-3 куннен кейын сыркат адам жазылып кетты. Примерно так.
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