ПОМОГИТЕ даю 25 балов. Напишите сочинение по картинки. Здесь нет картинки. Но я скажу что там нарисована. Там нарисован пациент и медик. Пациент лежит на кровате и медик что то говорит. Медик женщина. А пациент мужчина. Пожалу...

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ПОМОГИТЕ даю 25 балов. Напишите сочинение по картинки. Здесь нет картинки. Но я скажу что там нарисована. Там нарисован пациент и медик. Пациент лежит на кровате и медик что то говорит. Медик женщина. А пациент мужчина. Пожалуйста на пишите грамотно сочинение. Умоляю.

Автор: Гость