Вычислите 4 8/9 + 6 7/8 : ( 5 11/12- 3 5/6) * 1 2/3
Математика
Вычислите 4 8/9 + 6 7/8 : ( 5 11/12- 3 5/6) * 1 2/3
Ответ(ы):
Гость:
4 8/9 + 6 7/8 : ( 5 11/12- 3 5/6) * 1 2/3= 4 8/9 + 6 7/8 :( 5 11/12- 3 10/12) * 1 2/3= 4 8/9 + 6 7/8 :2 1/12* 1 2/3= 4 8/9 +33/10* 1 2/3= 4 8/9 +11/2=4 16/18+ 99/18=4 115/18=10 7/18
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