Найди в тексте имена существительное с безударными окончаниями. Над каждым укажи число, сколонение и падеж. Выдели окончания . Желтым карандашом подчеркни разные формы одного местоимение. На самолёте Я лечу в Париж [_______...

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Найди в тексте имена существительное с безударными окончаниями. Над каждым укажи число, сколонение и падеж. Выдели окончания . Желтым карандашом подчеркни разные формы одного местоимение. На самолёте Я лечу в Париж [_________] А ты за мной На облака паришь [________] (С. Белорусец) Над выделенными словами укажи часть речи. Рядом сделай их запись. Миша говорит, что это синонимы. Маша считает что это омонимы. Подчеркни правильный ответ.

Автор: Гость