Найди в тексте имена существительное с безударными окончаниями. Над каждым укажи число, сколонение и падеж. Выдели окончания . Желтым карандашом подчеркни разные формы одного местоимение. На самолёте Я лечу в Париж [_______...
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Найди в тексте имена существительное с безударными окончаниями. Над каждым укажи число, сколонение и падеж. Выдели окончания . Желтым карандашом подчеркни разные формы одного местоимение. На самолёте Я лечу в Париж [_________] А ты за мной На облака паришь [________] (С. Белорусец) Над выделенными словами укажи часть речи. Рядом сделай их запись. Миша говорит, что это синонимы. Маша считает что это омонимы. Подчеркни правильный ответ.
Ответ(ы):
Гость:
На(предлог) самолёт[е](существительное)(ед.ч.,1 скл.,П.п.) Я(местоимение)лечу в(предлог)Париж[ ](существительное)(ед.ч.,1 скл.,П.п.) А(союз)ты(местоимение) за(предлог) мной(местоммение) На(предлог)облак[а](существительное)(мн.ч.,2 скл.,П.п.) паришь (С. Белорусец) _______________ P.S "[]"-окончание _______________ Я и МНОЙ-подчеркнуть желтым цветом _______________ Омонимы-правильный ответ
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