Как работает Барометр-анероид?

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До неприличия просто. Как в анекдоте - Туда дуй, а от туда ничего. "Круглая металлическая гофрированная (гофрированная означает ребристая) коробка, внутри которой создано сильное разрежение. При повышении атмосферного давления коробка сжимается и тянет прикрепленную к ней пружину; при понижении давления верхнее основание коробки поднимается и пружина разгибается. Перемещение конца пружины через систему рычагов передаётся на стрелку, перемещающуюся по шкале. " Короче боченок в зависимости от внешнего давления расширяется или сжимается и ко всему этому прикрепленаи стрелка. Стрелка что то показывает и по общепринятой шкале мы узнаем давление. Если убрать шкалу давления и поставить шкалу высоты, то прибор будет мерить высоту относительно условного нуля. Если еще к такому прибору добавить регулятор положения условного нуля, то получится высотометр.