Помогите пожалуйста со 2 и З заданием .
Английский язык
Помогите пожалуйста со 2 и З заданием .
Ответ(ы):
Гость:
5️⃣5️⃣5️⃣5️⃣5️⃣5️⃣5️⃣5️⃣5️⃣5️⃣5️⃣5️⃣5️⃣5️⃣5️⃣5️⃣5️⃣5️⃣5️⃣6️⃣
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