Срочно пожалуйста. Найдите в ресурсах Интернета другие иллюстрации к сказкам М. Е. Салтыкова-Щедрина. Подготовьте устный отзыв о них. Заранее спасибо!

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Премудрый пескарь - очень поучительная сказка, знакомство с которой происходит еще в школе. Главным героем здесь выступает пескарь, который всю жизнь всего боялся, но считал себя мудрым. Здесь отчетливо видна авторская ирония. Под образом пескаря мы узнаем маленького человека, который ничего из себя толком не представляет, но мнит себя величиной. Для описания жизни пескаря автор использует гротеск и гиперболу, преувеличивая некоторые моменты. Сказка многому учит. Однако скажу, что она далеко не детская. Ребенку сложно будет понять ее мораль. Цель Салтыкова-Щедрина заключается в том, чтобы показать широкому кругу читателей в чем смысл жизни и основное назначение человека. Он осуждает такие человеческие пороки, как трусость, глупость и беспомощность. Рекомендую всем к прочтению.