Помогите пожалуйста очень нужно 244 номер

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a⁴(a⁵+1) 1/ ... = ------------------- = a⁴ a=-1/3 (-1/3)⁴=1/81 a⁵+1 b³(b⁹+1) 2/ ... = ----------------- = b³ b=-0.5 (-0.5)³=-0.125 b⁹+1 далее не видно при каких значениях считать, это сами. 3(m³-16) m³-16 3. ... = ------------------- = ------ 3(m-2) m-2 (2m-1)² 2m-1 4/ .... = --------------- = ------------ 2(2m-1) 2