Помогите пожалуйста очень нужно 244 номер

Алгебра
Помогите пожалуйста очень нужно 244 номер
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Гость:
                a⁴(a⁵+1) 1/   ... = ------------------- = a⁴   a=-1/3   (-1/3)⁴=1/81                    a⁵+1                 b³(b⁹+1) 2/  ... = ----------------- = b³   b=-0.5   (-0.5)³=-0.125                  b⁹+1 далее не видно при каких значениях считать, это сами.                  3(m³-16)        m³-16 3. ... = ------------------- = ------                 3(m-2)             m-2                                (2m-1)²             2m-1     4/  .... = --------------- = ------------                  2(2m-1)              2
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