Помогите решить задачу. "Запиши двузначное число, в котором единиц на 4 меньше, чем десятков, а сумма цифр равна 14".
Математика
Помогите решить задачу. "Запиши двузначное число, в котором единиц на 4 меньше, чем десятков, а сумма цифр равна 14".
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Ответ: 95. Вот и всё, только подумать надо было :)
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