Синонимы к словам вишнёвый,янтарный,стужа Антонимы к словам стужа,крутой

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Синонимы к словам вишнёвый,янтарный,стужа Антонимы к словам стужа,крутой
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Синонимы: вишнёвый-темно-вишнёвый(точно не уверена),янтарный-золотой,стужа-мороз Антонимы: стужа-жара,крутой-пологий (склон) 
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