В 6 коробках лежало 42 кг печенье.сколько надо коробок для35 кг печенья
Математика
В 6 коробках лежало 42 кг печенье.сколько надо коробок для35 кг печенья
Ответ(ы):
Гость:
1)42:6=7(кг) в одной коробке 2) 35:7=5(короб.) для 35кг
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