ПОМОГИТЕ С ТЕСТОМ ДАЮ 90 БАЛЛОВ УРОВЕНЬ А 1. Социальная группа – это: 1) небольшая по численности группа людей, объединенных общими целями 2) группа людей, выделенных по социально значимым признакам 3) объединение людей, о...

Обществознание

ПОМОГИТЕ С ТЕСТОМ ДАЮ 90 БАЛЛОВ УРОВЕНЬ А 1. Социальная группа – это: 1) небольшая по численности группа людей, объединенных общими целями 2) группа людей, выделенных по социально значимым признакам 3) объединение людей, основанное на браке или кровном родстве 4) группа живущих вместе родственников 2. К большим социальным группам относится: 1) семья 2) классы 3) социальные слои 4) молодежь 3. Средний класс характеризует: 1) способность удовлетворить только физические потребности, обеспечивающие выживание человека 2) получение минимальных доходов в виде заработной платы, пенсии, стипендии, пособий 3) владение большим имуществом, деньгами 4) поддержание достойного уровня жизни, позволяющего удовлетворить все разумные потребности 4. К условиям вступления в брак не относится: 1) достижение брачного возраста 2) согласие родителей 3) отсутствие родственных связей 4) взаимное добровольное согласие 5. Социальные нормы – это: 1) правила, установленные в обществе и регулирующие человеческое поведение 2) внешние формы поведения человека 3) принятая в особых социальных кругах система правил поведения 4) все то, что унаследовано от предшественников 6. Семья в отличие от других малых групп характеризуется: 1) высокой социальной активностью 2) общностью быта 3) общими увлечениями 4) профессиональными интересами 7. Верны ли следующие суждения о ситуации в России? А. В последнее десятилетие в России возросло социальное неравенство среди населения. Б. Острой социальной проблемой в России стало падение статуса многих массовых интеллектуальных профессий. 1) верно только А 2) верно только Б 3) оба суждения верны 4) оба суждения неверны 8. Верны ли следующие суждения? А. Нравственные нормы возникли позже правовых. Б. Религиозные нормы содержатся в текстах священных книг либо установлены церквью. 1) верно только А 2) верно только Б 3) оба суждения верны 4) оба суждения неверны 9. К малым группам, в отличие от больших, можно отнести: 1) мелких предпринимателей страны 2) директоров предприятий региона 3) школьный класс 4) рабочих страны 10. Традиции – это: 1) все то, что унаследовано от предшественников 2) высокочтимые обществом массовые образцы действий 3) система запретов на какие-либо действия, слова, предметы 4) социально одобряемые и разделяемые большинством людей представления о том, что такое добро и зло УРОВЕНЬ В 1. Определите понятие: «Социально одобряемые и разделяемые обществом людей представления о том, что такое добро и зло». 2. Вставьте пропущенное слово: «Важнейшим условием образования семьи является …» 3. Какому понятию соответствует следующее определение? «Правила поведения, закрепленные в законах». 4. Вставьте пропущенное слово: «Конституция РФ закрепляет положение о том, что семья, материнство и детство находится под защитой …» УРОВЕНЬ С 1. В Конституции РФ (статья 7) записано: «Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена на создание условий жизни, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека». 1) Как определяет главную цель политики социального государства Конституция РФ? 2) Что вкладываете вы в понятие «достойная жизнь», «свободное развитие»? 2. Объясните взаимосвязь нравственных позиций члена общества: «Я хочу!», «Я могу!», «Я должен!»

Автор: Гость