Примеры когда в предложении имя существительное сказуемое

Гость: Гость:

1. Русский язык -любимый предмет всех школьников. (подлежащее русский язык, сказуемое предмет) . 2. Мороженое - моя слабость. (подлеж. мороженое, сказ. слабость) . 3. Интернет - источник знаний. (подлеж. интернет, сказ. источник) (примечание: надеюсь, понятно, что это ирония)