Примеры когда в предложении имя существительное сказуемое
Русский язык
Примеры когда в предложении имя существительное сказуемое
Ответ(ы):
Гость:
1. Русский язык -любимый предмет всех школьников. (подлежащее русский язык, сказуемое предмет) . 2. Мороженое - моя слабость. (подлеж. мороженое, сказ. слабость) . 3. Интернет - источник знаний. (подлеж. интернет, сказ. источник) (примечание: надеюсь, понятно, что это ирония)
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