Предложение со словосочетанием предлагат ничью
Русский язык
Предложение со словосочетанием предлагат ничью
Ответ(ы):
Гость:
В течении всей игры, участники набрали одинаковое количество очков и судья предложил ничью.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Обществознание
ПОМОГИТЕ С ТЕСТОМ ДАЮ 90 БАЛЛОВ УРОВЕНЬ А 1. Социальная группа – это: 1) небольшая по численности группа людей, объединенных общими целями ...
Українська мова
Математика
Длина прямоугольника 9 см, а его ширина 4 см. чему равна сторона квадрата имеющего такой же периметр,что и прямоугольник?