Предложение со словосочетанием предлагат ничью

Русский язык
Предложение со словосочетанием предлагат ничью
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
В течении всей игры, участники набрали одинаковое количество очков и судья предложил ничью.
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