Напишите, пожалуйста: 1. Письмо о себе(имя, возраст, где живёшь) 2. С кем живёшь? Есть животные? Как выглядит твой дом? Что ты любишь/не любишь в доме? 3. Что ты любишь делать дома?
Английский язык
Напишите, пожалуйста: 1. Письмо о себе(имя, возраст, где живёшь) 2. С кем живёшь? Есть животные? Как выглядит твой дом? Что ты любишь/не любишь в доме? 3. Что ты любишь делать дома?
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