Помогите пожалуйста где города их надо расставить а алфавитном порядке(даю50баллов) помогите прошу срочно

Қазақ тiлi

Помогите пожалуйста где города их надо расставить а алфавитном порядке(даю50баллов) помогите прошу срочно

Автор: Гость