Помогите пожалуйста где города их надо расставить а алфавитном порядке(даю50баллов) помогите прошу срочно
Қазақ тiлi
Помогите пожалуйста где города их надо расставить а алфавитном порядке(даю50баллов) помогите прошу срочно
Ответ(ы):
Гость:
Алматы Астана Ақтау Ақтөбе Атырау Жезқазүан Көкшетау Қазақстан Қарағанды Қызылорда Отырар Орал Өскемен Павлодар Семей Теміртау Тараз Талдықорған Түркістан Шымкент
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