Велосепидист ехал 3дня по 6 часов в день со скоростью 10 км в час туристы прошли это ??е расстояние за 6 днейипричем они они шли по 6 ч в день найди скорость туристов

Математика

Велосепидист ехал 3дня по 6 часов в день со скоростью 10 км в час туристы прошли это ??е расстояние за 6 днейипричем они они шли по 6 ч в день найди скорость туристов

Автор: Гость