Велосепидист ехал 3дня по 6 часов в день со скоростью 10 км в час туристы прошли это ??е расстояние за 6 днейипричем они они шли по 6 ч в день найди скорость туристов
Математика
Велосепидист ехал 3дня по 6 часов в день со скоростью 10 км в час туристы прошли это ??е расстояние за 6 днейипричем они они шли по 6 ч в день найди скорость туристов
Ответ(ы):
Гость:
6*10=60км в день проезжал велосипедист 60*3=180км проехал за 3 дня 180/6=30км в день впроходили туристы 30/6=5км в час скорость туристов
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