Решети уравнение пожайлуста (2/15+y)-7/30=1/10

Математика
Решети уравнение пожайлуста (2/15+y)-7/30=1/10
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Гость:
(2/15+y)-7/30=1/10 x=1/5
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