Задача из ВПР по математике 4 класс.В магазине на витрину выставили наборы бокалов по 2 штуки и по 3 штуки в коробке.Всего 28 бокалов в 12 коробках. Сколько коробок с бокалами по 3 штуки выставили на витрину?

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1 способ. Уравнение. Пусть количество коробок по 3 бокала - х штук , а количество бокалов в этих коробках 3х штук. Тогда количество коробок по 2 бокала - (12-х) штук, а количество бокалов в них 2*(12-х) штук. Зная, что всего бокалов в коробках 28 штук, составим уравнение: 3х + 2(12-х) = 28 3х + 2*12 - 2х=28 х + 24=28 х=28-24 х=4 (коробки) по 3 бокала в каждой 12-4= 8 (коробок) по 2 бокала в каждой проверим: 4*3 + 8*2 = 12+ 16 = 28 (бокалов) всего Ответ: 4 коробки с бокалами по 3 штуки выставили на витрину. Но! Не знаю насколько подходит этот способ для 4 класса.) 2 способ. Метод подбора. Допустим, что коробок поровну: 12 : 2 = 6 (кор.) 6*3 + 6*2 = 18+12 = 30 бокалов ⇒ получилось больше 28 (перебор) Пусть 5 коробок по 3 бокала , 7 коробок по 2 бокала: 5*3+7*2= 15+14=29 бокалов ⇒ больше 28 Пусть 4 коробки по 3 бокала , 8 коробок по 2 бокала: 4*3 + 8*2 = 12 + 16 = 28 бокалов всего - подходит Ответ: 4 коробки с бокалами по 3 штуки выставили на витрину.