В чем заключается политическое О полку Игореве
Литература
В чем заключается политическое О полку Игореве
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Политическое заключается в том что князь игорь объединил раздроблиную русь ,для борьбы против половцев
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