Сроочно кто первый ответит да и еще и правильно будет лучшим+ спасибо! Приведите ??ример гордость из вашего жизненного опыта! очень срочно даю 55 балов

Русский язык

Сроочно кто первый ответит да и еще и правильно будет лучшим+ спасибо! Приведите ??ример гордость из вашего жизненного опыта! очень срочно даю 55 балов

Автор: Гость