Сроочно кто первый ответит да и еще и правильно будет лучшим+ спасибо! Приведите ??ример гордость из вашего жизненного опыта! очень срочно даю 55 балов
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Сроочно кто первый ответит да и еще и правильно будет лучшим+ спасибо! Приведите ??ример гордость из вашего жизненного опыта! очень срочно даю 55 балов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я вчера сидел как мальчик да и спас кошку с дерева она гналась за белкой.
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