lt;spangt;К раствору массой 100 г с массовой долейlt;br /gt; хлороводорода 20% прибавили 100lt;br /gt; г раствора карбоната натрия. После этого для полнойlt;br /gt; нейтрализации раствора потребовалось 50 мл с массовой долей г...

Гость: Гость:

2HCl + Na2CO3 = 2NaCl + CO2 + H2O n(HCl)/2 = n(Na2CO3) HCl + NaOH = NaCl + H2O n(HCl) = n(NaOH) m(HC) = ω*m(p-pa) = 0,2*100 = 20 г. n₁(HC) = m/M = 20г./36,5 г/моль = 0,55 моль m(p-pa NaOH) = 1,03 г/мл * 50 мл = 51,5 г m(NaOH) = ω*m(p-pa) = 51,5 г * 0,25 = 12,875 г. n(NaOH) = m/M = 12,875 г. / 40 г/моль = 0,32 моль n₂(HCl) = n(NaOH) = 0,32 моль n₃(HCl) = 0,55 моль - 0,32 моль = 0,23 моль n(HCl)/2 = n(Na₂CO₃) = 0,23 моль /2 = 0,115 моль m(Na₂CO₃) = n*M = 0,115 моль * 106 г/моль =12,19 г. ω(Na₂CO₃) = m(ω(Na₂CO₃)/m(p-pa) = 12,19 г/100 г. = 0,1219 или 12,19%