(3x-5)(5x+2)=0 помогите решить срочно нужно
Математика
(3x-5)(5x+2)=0 помогите решить срочно нужно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот как то так,......
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