Средняя линия трапеции равна 11, а одно из ее оснований больше другого на 2. Найдите большее основание трапеции

Геометрия

Средняя линия трапеции равна 11, а одно из ее оснований больше другого на 2. Найдите большее основание трапеции

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