Средняя линия трапеции равна 11, а одно из ее оснований больше другого на 2. Найдите большее основание трапеции
Геометрия
Средняя линия трапеции равна 11, а одно из ее оснований больше другого на 2. Найдите большее основание трапеции
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Меньшее основание = х большее основание = х + 2 Уравнение: (х + х + 2) / 2 = 11 2х + 2 = 11 * 2 2х = 22 - 2 2х = 20 х = 10 х + 2 = 12 Ответ: 12 - большее основание трапеции
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