4 и 5и6 очень очень надо
Физика
4 и 5и6 очень очень надо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По формуле скорости V=S/t 4. V=1200/1200=1м/с по ответам №3 5 V=1500/300=5м/с по ответам №1 6. V= 30000/1800=16,7м/с по ответам №4
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