Кто является автором повести о Петре и Февронии

Литература
Кто является автором повести о Петре и Февронии
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ермолай-Еразм (Ермолай Прегрешный;1500-е — середина XVI век[1]) — русскийписатель и публицист XVI века, инок, авторповести о Петре и Февронии Муромских. Литературное творчество его относится к 40—60-м годам XVI века, расцвет падает на середину века. Биографические сведения о нём скудны и известны главным образом, из его собственных сочинений.
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