Какой ответ правильный squirrels eat a lot of leaves или leaf

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Какой ответ правильный squirrels eat a lot of leaves или leaf
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Squirrels eat a lot of leaves - так правильно leaves - множественное число от leaf Перевод получается такой: белки едят много листьев.
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