Какой ответ правильный squirrels eat a lot of leaves или leaf
Английский язык
Какой ответ правильный squirrels eat a lot of leaves или leaf
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Squirrels eat a lot of leaves - так правильно leaves - множественное число от leaf Перевод получается такой: белки едят много листьев.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В одном мешке 3 7/9 кг яблок, в другом - на 2/3 кг меньше, чем в первом. Сколько килограм??ов яблок в обоих мешках?
Русский язык
Сочинение на тему моя любимая игра используя некоторые из данных устойчивых слов??сочетание 1)как бы ни было;2)во чтобы то ни стало ;3)во весь дух ...