В одном мешке 3 7/9 кг яблок, в другом - на 2/3 кг меньше, чем в первом. Сколько килограм??ов яблок в обоих мешках?

Математика

В одном мешке 3 7/9 кг яблок, в другом - на 2/3 кг меньше, чем в первом. Сколько килограм??ов яблок в обоих мешках?

Автор: Гость