В одном мешке 3 7/9 кг яблок, в другом - на 2/3 кг меньше, чем в первом. Сколько килограм??ов яблок в обоих мешках?
Математика
В одном мешке 3 7/9 кг яблок, в другом - на 2/3 кг меньше, чем в первом. Сколько килограм??ов яблок в обоих мешках?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 3 7/9 -2/3=3 1/9(кг)- во втором мешке 2) 3 7/9+3 1/9=6 8/9 (кг)-всего
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