Сочинение на тему моя любимая игра используя некоторые из данных устойчивых слов??сочетание 1)как бы ни было;2)во чтобы то ни стало ;3)во весь дух ;4)диву даваться;5)не верить своим глазам.
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Сочинение на тему моя любимая игра используя некоторые из данных устойчивых слов??сочетание 1)как бы ни было;2)во чтобы то ни стало ;3)во весь дух ;4)диву даваться;5)не верить своим глазам.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Моя любимая игра это ,,Аватария,,(можешь написать другую) как бы не было этой игры у меня на телефоне.Эта игра просто возамнила во мне геймера.Во что бы она не стала я буду продалжать в нее играть.Если меня не будут тревожить я могу играть во весь дух.С этой игрой я провсто диве даюсь.И не поверю и не буду верить своим глазам если ее не будет.Мда,с фантазией у меня не очень ну ты что нибудь придумай
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