Кто является промежуточным хозяином печеночного сосальщика

Гость: Гость:

Печеночный сосальщик (тип плоские черви, класс сосальщики) Окончательный хозяин: человек или скот (коровы, овцы)Промежуточный хозяин: улитка малый прудовикДлина 3-5 см. Живет в печени человека или скота, питается печенью и кровью. Яйца червя выходят из окончательного хозяина с калом, попадают в воду, там из них вылупляется личинка, покрытая ресничками. Она внедряется в промежуточного хозяина – улитку малого прудовика. Из прудовика выходит личинка следующего поколения, она плавает в воде, прикрепляется к прибрежной траве и превращается в покоящуюся стадию (цисту). Заразиться можно, выпив некипяченой воды или пожевав травинку.