Какой пейзаж А.С ПУШКИНА ЗИМНЯЯ ДОРОГА

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У Пушкина, замечательного русского поэта, есть удивительные стихи, знакомые мне ещё с начальных классов, - «Зимний вечер» и «Зимнее утро» . Они воспевают красоту русской зимы с её ослепительным снегом, украшающим бескрайние равнины, с завыванием бури, со снежными бурями, ярким солнцем. У прекрасных стихотворений А. С. Пушкина можно отметить общее. Оба стиха посвящены описанию чувств поэта, которые появляются в душе при описании зимнего пейзажа. Поэтому ясно, что идея стихотворения «Зимнее утро».