Сравнение сказок о коньке горбунке Ершова и русской народной
Литература
Сравнение сказок о коньке горбунке Ершова и русской народной
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В русской народной сказке нет автора , а в сказке о коньке Горбунке есть автор. 2 в народной сказке меньше вымысла , чем в сказке о Горбунке. Автор в сказке о коньке Горбунке один , а в народных может быть 2,3,4,5,6,7,8...
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В одном мешке 3 7/9 кг яблок, в другом - на 2/3 кг меньше, чем в первом. Сколько килограм??ов яблок в обоих мешках?
Русский язык
Сочинение на тему моя любимая игра используя некоторые из данных устойчивых слов??сочетание 1)как бы ни было;2)во чтобы то ни стало ;3)во весь дух ...