Сравнение сказок о коньке горбунке Ершова и русской народной

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В русской народной сказке нет автора , а в сказке о коньке Горбунке есть автор. 2 в народной сказке меньше вымысла , чем в сказке о Горбунке. Автор в сказке о коньке Горбунке один , а в народных может быть 2,3,4,5,6,7,8...