Народ всем доброе утро, сделайте пожалуйста сканворд из этих букв: amazing,can,fast,quiet,spider,wall,child,fly, knife,lamp,toy,age,coin,easy,cow. Главное чтоб слова соединялись дам 30 баллов или больше и поблагодарю

Английский язык
Народ всем доброе утро, сделайте пожалуйста сканворд из этих букв: amazing,can,fast,quiet,spider,wall,child,fly, knife,lamp,toy,age,coin,easy,cow. Главное чтоб слова соединялись дам 30 баллов или больше и поблагодарю
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