Водитель автомобиля увидел на спидометре число 25952. "Красивое число",-подумал он. Ч??рез 1 час 2о минут он увидел следующие красивое число на спидометре. С какой скоростью ехал авомобиль?

Математика

Водитель автомобиля увидел на спидометре число 25952. "Красивое число",-подумал он. Ч??рез 1 час 2о минут он увидел следующие красивое число на спидометре. С какой скоростью ехал авомобиль?

Автор: Гость