Водитель автомобиля увидел на спидометре число 25952. "Красивое число",-подумал он. Ч??рез 1 час 2о минут он увидел следующие красивое число на спидометре. С какой скоростью ехал авомобиль?
Математика
Водитель автомобиля увидел на спидометре число 25952. "Красивое число",-подумал он. Ч??рез 1 час 2о минут он увидел следующие красивое число на спидометре. С какой скоростью ехал авомобиль?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
26062-25952=110 км проехал автомобиль за 1 час 20 мин 110÷80=1,375 км/мин или 82,5 км/ч Ответ:82,5 км/ч скорость автомобиля
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