Запишите на математическом языке. для того чтобы число умножить на произведение двух чисел, можно умножить его на первый множитель и полученный результат умножить на второй множитель

Математика

Запишите на математическом языке. для того чтобы число умножить на произведение двух чисел, можно умножить его на первый множитель и полученный результат умножить на второй множитель

Автор: Гость