Запишите на математическом языке. для того чтобы число умножить на произведение двух чисел, можно умножить его на первый множитель и полученный результат умножить на второй множитель

Математика
Запишите на математическом языке. для того чтобы число умножить на произведение двух чисел, можно умножить его на первый множитель и полученный результат умножить на второй множитель
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A*(b*c)=a*b*c має вийти так
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