Хим. цепочка Fe-gt;Cu-gt;CuO-gt;Cu(NO3)2
Химия
Хим. цепочка Fe-gt;Cu-gt;CuO-gt;Cu(NO3)2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Fe + CuCl2 = FeCl2 + Cu2Cu + O2 = 2CuOCuO + 2HNO3 = Cu(NO3)2 = H2O
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