Проверочное слово к слову смелый

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Проверочное слово к слову смелый
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Автор: Гость
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Гость:
А в чем должна заключаться проверка? Смелый
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