ПОМОГИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА. Какие грамматические значения объединяют слова: пел, пела, сыграть, пой, играя, игравший, спетый?

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ПОМОГИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА. Какие грамматические значения объединяют слова: пел, пела, сыграть, пой, играя, игравший, спетый?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это глаголы и глагольные формы .Все слова объединяет грамматическое значение - вида : совершенного и несовершенного.  пел ,пела ,пой ,играя ,игравший - это слова несовершенного вида  сыграть ,спетый - совершенного вида Все эти слова также - невозвратные . Далее грамматические признаки ,объединяющие  слова ,можно сгруппировать 1.пел, пела, сыграть, пой, играя, игравший- это слова переходные  спетый - непереходное причастие  2.пел ,пела ,сыграть ,пой - это глаголы 1 спряжения . 3.пел ,пела - это глаголы в изъявит наклонении ;пой - в повелительном 4.пел,пела ,игравший ,спетый - это слова ,стоящие в прошедшем времени . 5.пел ,пела - глаголы имеют род ( м .р и ж.р. - соответственно) 6.пой - глагол стоит во 2 лице  7.число--пел ,пела ,пой - глаголы стоят в ед .числе . 8 .Синтаксическая роль : пел ,пела ,сыграть ,пой - в предложении будут скорее всего  сказуемыми  играя - обстоятельством  игравший ,спетый - определением
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