За 5 минут швея может отстрочить 30 одинаковых деталей. Сколько таких деталей может отстрочить швея за четверть часа работы? За полчаса работы?
Математика
За 5 минут швея может отстрочить 30 одинаковых деталей. Сколько таких деталей может отстрочить швея за четверть часа работы? За полчаса работы?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
60÷4=15 30×15=250 250+250=500
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