За 5 минут швея может отстрочить 30 одинаковых деталей. Сколько таких деталей может отстрочить швея за четверть часа работы? За полчаса работы?

Математика

За 5 минут швея может отстрочить 30 одинаковых деталей. Сколько таких деталей может отстрочить швея за четверть часа работы? За полчаса работы?

Автор: Гость