(636+927)+364 (425+798)+675 212+493+788+807 161+455+839+945
Математика
(636+927)+364 (425+798)+675 212+493+788+807 161+455+839+945
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(636+927)+364=1563+364=1927 (425+798)+675 =1223+675=1898 212+493+788+807=212+788+493+807=1000+1300=2300 161+455+839+945=161+839+945+455=1000+1400=2400
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