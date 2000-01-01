Задача: Пять дней магазин продавал 165кг капусты, а потом продал ещё 400кг. Сколько кг осталось продать, если всего было 2000кг? Написать краткую запись

Математика

Задача: Пять дней магазин продавал 165кг капусты, а потом продал ещё 400кг. Сколько кг осталось продать, если всего было 2000кг? Написать краткую запись

Автор: Гость