Задача по геометрии 8 класс два катета прямоугольного треугольника равны 4 и 10.най??ите площадь этого треугольника

Геометрия

Задача по геометрии 8 класс два катета прямоугольного треугольника равны 4 и 10.най??ите площадь этого треугольника

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