Задача по геометрии 8 класс два катета прямоугольного треугольника равны 4 и 10.най??ите площадь этого треугольника
Геометрия
Задача по геометрии 8 класс два катета прямоугольного треугольника равны 4 и 10.най??ите площадь этого треугольника
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Площадь прямоугольного треугольника находится по формуле: 1/2a*b. Следовательно: 1/2*10*4= 20
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