Задача по математике для экономистов было 64 тетрадей а для учеников школы 45 наско??ько тетрадок было меньше

Математика

Задача по математике для экономистов было 64 тетрадей а для учеников школы 45 наско??ько тетрадок было меньше

Автор: Гость