Задача по математике для экономистов было 64 тетрадей а для учеников школы 45 наско??ько тетрадок было меньше
Математика
Задача по математике для экономистов было 64 тетрадей а для учеников школы 45 наско??ько тетрадок было меньше
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 64-45=19. (т.) Ответ: На 19 тетрадей меньше
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