Задача по вопросам из двух городов расстояние между которыми 650 км вышли навстреч?? друг другу два поезда один прошел 250 км а другой на 35 км меньше

Математика

Задача по вопросам из двух городов расстояние между которыми 650 км вышли навстреч?? друг другу два поезда один прошел 250 км а другой на 35 км меньше

Автор: Гость