Задача по вопросам из двух городов расстояние между которыми 650 км вышли навстреч?? друг другу два поезда один прошел 250 км а другой на 35 км меньше
Математика
Задача по вопросам из двух городов расстояние между которыми 650 км вышли навстреч?? друг другу два поезда один прошел 250 км а другой на 35 км меньше
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Какой вопрос в задаче? 1- поезд прошел 250 км 2 - поезд прошел 250-35=214 км
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