К разности чисел 12 987 и a прибавь число 7892;a=2987
Математика
К разности чисел 12 987 и a прибавь число 7892;a=2987
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12 987-2 987+7892=17 892
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В трёх домах 164 квартиры.в первом и втором доме 111 квартир ,а во втором доме и третьем домах 118 квартир . Сколько квартир в каждом доме в отдель...
Математика
Найдите значения выражения 3,8+х. 3,8-х.3,8разделить х если известно ,что х-коренькорень уравнения 3,8*х =-0,76.
Математика
Обществознание